У Києві на Новопечерських Липках сталася пожежа: деталі

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"Пожежу в паркінгу ліквідували о 12:52. Там сталося загоряння у підсобному приміщенні. Але через сильне задимлення ще тривають пошукові роботи", - розповіла Водолага.

Вона зазначила, що площа пожежі становила 50 квадратних метрів.

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