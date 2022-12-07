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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 37003 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Києві на Новопечерських Липках сталася пожежа: деталі

У Києві на Новопечерських Липках сталася пожежа: деталі

Київ • УНН

 • 1244121 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві на території елітного житлового комплексу "Новопечерські Липки" спалахнула пожежа – загорілося підсобне приміщення паркінгу. Про це повідомила журналісту УНН керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.

Цитата

"Пожежу в паркінгу ліквідували о 12:52. Там сталося загоряння у підсобному приміщенні. Але через сильне задимлення ще тривають пошукові роботи", - розповіла Водолага.

Вона зазначила, що площа пожежі становила 50 квадратних метрів.

Нагадаємо

У Києві в одній із квартир 22-поверхового житлового будинку вибухнув газовий балон. 38-річний чоловік дістав незначні опіки рук, голови та шиї.

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