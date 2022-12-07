У Києві на Новопечерських Липках сталася пожежа: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві на території елітного житлового комплексу "Новопечерські Липки" спалахнула пожежа – загорілося підсобне приміщення паркінгу. Про це повідомила журналісту УНН керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.
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"Пожежу в паркінгу ліквідували о 12:52. Там сталося загоряння у підсобному приміщенні. Але через сильне задимлення ще тривають пошукові роботи", - розповіла Водолага.
Вона зазначила, що площа пожежі становила 50 квадратних метрів.
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