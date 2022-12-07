В Киеве на Новопечерских Липках произошел пожар: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки" вспыхнул пожар – загорелось подсобное помещение паркинга. Об этом сообщила журналисту УНН руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.
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"Пожар в паркинге был ликвидирован в 12:52. Там произошло возгорание в подсобном помещении. Но из-за сильного задымления еще продолжаются поисковые работы", – рассказала Водолага.
Она отметила, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Напомним
В Киеве в одной из квартир 22-этажного жилого дома взорвался газовый баллон. 38-летний мужчина получил незначительные ожоги рук, головы и шеи.