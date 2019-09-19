На Лисій горі у Києві знайшли снаряд часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У столиці, на території урочища "Лиса гора", знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у місті Києві.
Так, 18 вересня, на відкритій території в урочищі "Лиса гора", що у Голосіївському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни.
Як повідомили рятувальники, група піротехнічних робіт виявлені боєприпаси вилучила та знищила на полігоні.
У ДСНС також додали, що всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 850 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік знайшов у себе на подвір'ї гранати часів Другої світової війни.