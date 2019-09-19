На Лысой горе в Киеве нашли снаряд времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В столице на территории урочища "Лысая гора" нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в городе Киеве.
Так, 18 сентября, на открытой территории в урочище "Лысая гора", в Голосеевском районе столицы, обнаружен артиллерийский снаряд АС-152 мм времен Второй мировой войны.
Как сообщили спасатели, группа пиротехнических работ обнаруженные боеприпасы изъяла и уничтожила на полигоне.
В ГСЧС также добавили, что всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 850 взрывоопасных предметов.
Напомним, в Днепропетровской области мужчина нашел у себя во дворе гранаты времен Второй мировой войны.