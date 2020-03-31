У Києві на коронавірус тестують всіх пацієнтів із запаленням легенів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці розпочато перевірку на коронавірус усіх осіб з діагнозом "запалення легенів" – наразі досліджують 218 зразків. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні експрес-тестами у столиці протестовано 1900 людей, лабораторно оброблених 813 зразків, ще на досліджені у Київському міському лабораторному центрі МОЗ України 218 зразків. Ми розпочали тестування всіх паціентів з діагнозом "запалення легенів", - сказав міський голова.
З його слів, у багатьох випадках ускладненням перенесення захворювання на COVID-19 є саме враження легенів.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві вже 107 інфікованих коронавірусом, серед них - жінка-медик.