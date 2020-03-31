В Киеве на коронавирус тестируют всех пациентов с воспалением легких
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице начата проверка на коронавирус всех лиц с диагнозом "воспаление легких" - пока исследуют 218 образцов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано 1900 человек лабораторно обработанных 813 образцов, еще в исследованы в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины 218 образцов. Мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом "воспаление легких", - сказал городской глава.
По его словам, во многих случаях осложнением переноса заболевания COVID-19 является именно поражение легких.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве уже 107 инфицированных коронавирусом, среди них - женщина-медик.