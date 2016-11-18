У Києві на Хрещатику може з’явитися дев’ять наземних переходів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада УНН. Під час засідання наукової ради у КМДА зазначили, що на вулиці Хрещатик планується облаштувати дев’ять наземних переходів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель, передає УНН.
“...у рамках проекту на ділянці від Бесарабської площі до Паркової алеї планується облаштувати 9 наземних пішохідних переходів, 7 з яких будуть регульованими, а 2 — нерегульованими. Також на вул. Хрещатик будуть організовані виділені смуги для громадського транспорту і створені спеціальні острівки безпеки”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реконструкція підземних пішохідних переходів почнеться через три тижні і триватиме протягом трьох місяців.
“У рамках інвестиційного проекту через 3 тижні почнеться реконструкція підземних пішохідних переходів на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Б. Хмельницього. Реконструкція буде тривати 3 місяці, впродовж яких переходи перетворяться на більш комфортні для всіх верств населення, включаючи маломобільні групи населення”, — зазначив С.Майзель.
Натомість повідомляється, що перед впровадженням проекту створення наземних пішохідних переходів на вул. Хрещатик буде проведено громадське обговорення. Проект буде реалізований лише в разі схвалення громадськістю.