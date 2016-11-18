В Киеве на Крещатике может появиться девять наземных переходов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября УНН. Во время заседания научного совета в КГГА отметили, что на улице Крещатик планируется обустроить девять наземных переходов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель, передает УНН.
"... В рамках проекта на участке от Бессарабской площади до Парковой аллеи планируется обустроить 9 наземных пешеходных переходов, 7 из которых будут регулируемыми, а 2 - нерегулируемыми. Также на ул. Крещатик будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта и созданы специальные островки безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция подземных пешеходных переходов начнется через три недели и продлится в течение трех месяцев.
"В рамках инвестиционного проекта через 3 недели начнется реконструкция подземных пешеходных переходов на участке от ул. Крещатик до ул. Б.Хмельницкого. Реконструкция будет длиться 3 месяца, в течение которых переходы превратятся в более комфортные для всех слоев населения, включая маломобильные группы населения", - отметил С.Майзель.
Сообщается, что перед внедрением проекта создания наземных пешеходных переходов на ул. Крещатик будет проведено общественное обсуждение. Проект будет реализован только в случае одобрения общественностью.