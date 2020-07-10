У Києві на хабарі викрили начальника ЦНАПу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві а хабарі у розмірі 27 тисяч гривень затримали начальника Центру надання адміністративних послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“...затримано начальника Центру надання адміністративних послуг при Іванківській райдержадміністрації на одержанні 27 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, начальник Центру надання адмінпослуг, вимагала від фізичної особи неправомірну вигоду у розмірі 27 тис. гривень за пришвидшення державної реєстрації чотирьох юридичних осіб.
Сьогодні, 10 липня, 2020 року під час одержання другої частини неправомірної вигоди начальницю викрито “на гарячому” та затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.
Нагадаємо, на Черкащині керівнику Управління патрульної поліції в Черкаській області повідомлено про підозру через вимагання 500 доларів хабара від працівника Управління патрульної поліції в Черкаській області в обмін за непритягнення його до дисциплінарної відповідальності відповідно до результатів проведеної службової перевірки.