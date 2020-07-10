В Киеве на взятке разоблачили начальницу ЦПАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киеве а взятки в размере 27 тыс. гривен задержали начальницу Центра предоставления административных услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“... задержана начальница Центра предоставления административных услуг при Иванковской райгосадминистрации на получении 27 тыс. грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, начальницаа Центра предоставления админуслуг, требовала от физического лица неправомерную выгоду в размере 27 тыс. гривен за ускорение государственной регистрации четырех юридических лиц.
Сегодня, 10 июля 2020 года во время получения второй части неправомерной выгоды начальницу разоблачили “на горячем” и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном движимы продолжается.
Напомним, в Черкасской руководителю Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении через вымогательство 500 долларов взятки от сотрудника Управления патрульной полиции в Черкасской области в обмен за непривлечение его к дисциплинарной ответственности в соответствии с результатами проведенной служебной проверки.