У Києві на дорогах помітні незначні затори

Ускладнення руху транспорту помітне на Голосіївському проспекті, вулиці Новій, проспекті Любомира Гузара, вулиці Борщагівській та проспекті Перемоги, вулиці Басейній.

Окрім того, затори помітні на проспекті Дружби Народів на під’їзді до мосту Патона та на вулиці Набережно-Хрещатицькій.

На лівому березі столиці затори утворилися на Броварському проспекті, проспекті Визволителів, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: Південним мостом можна проїхати вільно, на Північному частково обмежено рух на під’їздах до мосту, на мосту Метро, мосту Патона та Дарницькому мосту рух транспорту ускладнено у напрямку правого берега.

Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 43,89 долара за барель.