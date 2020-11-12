В Киеве на дорогах заметны незначительные пробки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 21929 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 48000 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106353 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 86052 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112443 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90424 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102689 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101442 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101294 просмотра

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В Киеве на дорогах заметны незначительные пробки

В Киеве на дорогах заметны незначительные пробки

Киев  •  УНН

 • 13029 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В столице, по состоянию на 8:10, на дорогах заметны незначительные пробки, в частности, на левом берегу движение транспорта затруднено на подъезде к мостам. На данный момент только Южным мостом можно проехать свободно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Осложнения движения транспорта заметны на Голосеевском проспекте, улице Новой, проспекте Любомира Гузара, улице Борщаговской и проспекте Победы, улице Бассейной.

Кроме того, пробки заметны на проспекте Дружбы Народов на подъезде к мосту Патона и на улице Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу столицы пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.

Движение на мостах: Южным мостом можно проехать свободно, на Северном частично ограничено движение на подъездах к мосту, на мосту Метро, мосту Патона и Дарницком мосту движение транспорта затруднено в направлении правого берега.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 43,89 доллара за баррель.

Украинские Национальные Новости

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