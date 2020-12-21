У Києві на "дистанційці" навчаються 640 класів із понад двох сотень шкіл

"Щодо навчального процесу у столиці: на карантин у Києві зачинені сьогодні 3 школи. На дистанційному навчанні перебувають зараз 640 класів у 227 школах. Усього хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) школярів у Києві 901. Також хворіють понад 780 педагогів. Через виявлення випадків вірусу тимчасово закрита 151 група у 122 садках. 5 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках понад 54%", - сказав Кличко.

Нагадаємо, у Києві за добу ще 673 хворих на COVID-19: найбільше - на Дарниці.