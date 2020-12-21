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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

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В Киеве на "дистанционке" учатся 640 классов из более чем двух сотен школ

Киев • УНН

 • 15960 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве на карантин из-за COVID-19 закрыты 3 школы и 5 детских садов. Всего болеет свыше 900 школьников. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В Киеве на "дистанционке" учатся 640 классов из более чем двух сотен школ

"О учебном процессе в столице: на карантин в Киеве закрыты сегодня 3 школы. На дистанционном обучении находятся сейчас 640 классов в 227 школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в Киеве 901. Также болеют более 780 педагогов. Из-за выявления случаев вируса временно закрыта 151 группа в 122 садах. 5 садов полностью закрыты на карантин. Наполняемость детей в детских садах более 54%", - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки еще 673 больных COVID-19: больше всего - на Дарнице.

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