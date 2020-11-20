У Києві на дистанційному навчанні перебуває понад 940 класів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Києві на дистанційному навчанні перебуває 943 класи у 261 школі столиці. Також у місті на карантин закрито 8 шкіл. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні в місті вже на карантин закриті 8 шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 943 класи у 261 школі. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1080. Також хворіють більш, ніж 740 педагогів", - зазначив він.
За його словами, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 171 група у 132 садках.
"Повністю зачинені на карантин п’ять садочків. Наповненість дітей у дитсадках – понад 50 відсотків", - додав Кличко.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві за добу зафіксовано 1391 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше випадків у Дарницькому районі столиці.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіло – 598 085 осіб, одужало – 274 324 особи та зафіксовано 10 598 летальних випадків. Так, за минулу добу в Україні зафіксовано 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 229 летальних випадків.