В Киеве на дистанционном обучении находится более 940 классов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Киеве на дистанционном обучении находится 943 класса в 261 школе столицы. Также в городе на карантин закрыто 8 школ. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня в городе уже на карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении находятся 943 класса в 261 школе. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1080. Также болеют более чем 740 педагогов", - отметил он.
По его словам, в детских садах, из-за выявленых случаев вируса, временно закрыта 171 группа в 132 садах.
"Полностью закрыты на карантин пять садиков. Наполняемость детей в детсадах - более 50 процентов", - добавил Кличко.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве за сутки зафиксировано 1391 новый случай заболевания COVID-19, больше всего случаев в Дарницком районе столицы.
Напомним, за все время пандемии в Украине заболело - 598 085 человек, выписаны - 274 324 человека и зафиксировано 10 598 летальных случаев. Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 229 летальных случаев.