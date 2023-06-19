У Києві на день фіксується 5-10 порушень щодо продажу м’яса та риби на стихійних ринках
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Києві на день фіксується 5-10 порушень щодо реалізації м’яса та риби на стихійних ринках, місцях нелегальної торгівлі. Посилені перевірки через підрив Каховської ГЕС, який призвів до мору риби на Дніпропетровщині та Миколаївщині, тривають. Про це журналісту УНН повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.
Деталі
«Проблематика щодо реалізації риби та м’ясних продуктів на сьогодні в Києві є, і Держпродспоживслужбою щодня проводиться виявлення такої продукції на стихійних ринках», – сказав Рубан.
За його словами, у місцях офіційної торгівлі – це агропромислові ринки, ярмарки, супермаркети, магазини купувати рибу та м'ясо безпечно.
«Що стосується стихійних ринків, місць нелегальної торгівлі, то ми щодня звертаємося до Національної поліції з метою недопущення стихійних ринків де фіксується реалізація саме м’яса та риби без відповідних документів», - зазначив Рубан.
Він повідомив, що на минулому тижні у п’ятницю було зафіксовано реалізацію без відповідних документів 200 кг риби на ринку «Юність», в суботу на ринку «Феофанія» риби та м’яса, також було виявлено поряд з ринком «Дарниця» продаж риби та м’яса невідомого походження.
«Тому щодня виявляються подібні випадки. Складаються протоколи про адміністративне правопорушення, Національною поліцією вживаються заходи щодо недопущення реалізації таких продуктів на території Києва», - зазначив Рубан.
Він повідомив, що у Києві на день фіксується 5-10 порушень щодо реалізації м’яса та риби без відповідних документів.
Цитата
«На день фіксується 5-10 порушень», - сказав Рубан.
На запитання чи тривають посилені перевірки через підрив росіянами Каховської ГЕС, який призвів до мору риби на Дніпропетровщині та Миколаївщині, Рубан відповів: «Так. Вони сфокусовані виключно на реалізації продукції, яка швидко псується – це м'ясо, риба».
Доповнення
Раніше Рубан повідомляв, що у Києві через підрив росіянами Каховської ГЕС, який призвів до мору риби на Дніпропетровщині та Миколаївщині, посилився акцент на перевірці риби та м’яса.
У Дніпропетровській області, так само як і в Миколаївській, зафіксовано масовий мор риби.
У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і у інших областях, внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним.