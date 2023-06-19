У Києві на день фіксується 5-10 порушень щодо продажу м’яса та риби на стихійних ринках

Деталі

«Проблематика щодо реалізації риби та м’ясних продуктів на сьогодні в Києві є, і Держпродспоживслужбою щодня проводиться виявлення такої продукції на стихійних ринках», – сказав Рубан.

За його словами, у місцях офіційної торгівлі – це агропромислові ринки, ярмарки, супермаркети, магазини купувати рибу та м'ясо безпечно.

«Що стосується стихійних ринків, місць нелегальної торгівлі, то ми щодня звертаємося до Національної поліції з метою недопущення стихійних ринків де фіксується реалізація саме м’яса та риби без відповідних документів», - зазначив Рубан.

Він повідомив, що на минулому тижні у п’ятницю було зафіксовано реалізацію без відповідних документів 200 кг риби на ринку «Юність», в суботу на ринку «Феофанія» риби та м’яса, також було виявлено поряд з ринком «Дарниця» продаж риби та м’яса невідомого походження.

«Тому щодня виявляються подібні випадки. Складаються протоколи про адміністративне правопорушення, Національною поліцією вживаються заходи щодо недопущення реалізації таких продуктів на території Києва», - зазначив Рубан.

Він повідомив, що у Києві на день фіксується 5-10 порушень щодо реалізації м’яса та риби без відповідних документів.

Цитата

«На день фіксується 5-10 порушень», - сказав Рубан.

На запитання чи тривають посилені перевірки через підрив росіянами Каховської ГЕС, який призвів до мору риби на Дніпропетровщині та Миколаївщині, Рубан відповів: «Так. Вони сфокусовані виключно на реалізації продукції, яка швидко псується – це м'ясо, риба».

Доповнення

Раніше Рубан повідомляв, що у Києві через підрив росіянами Каховської ГЕС, який призвів до мору риби на Дніпропетровщині та Миколаївщині, посилився акцент на перевірці риби та м’яса.

У Дніпропетровській області, так само як і в Миколаївській, зафіксовано масовий мор риби.

У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і у інших областях, внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним.