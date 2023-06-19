В Киеве в день фиксируется 5-10 нарушений по продаже мяса и рыбы на стихийных рынках

Детали

«Проблематика по реализации рыбы и мясных продуктов на сегодня в Киеве есть, и Госпродпотребслужбой ежедневно проводится выявление такой продукции на стихийных рынках», – сказал Рубан.

По его словам, в местах официальной торговли – это агропромышленные рынки, ярмарки, супермаркеты, магазины покупать рыбу и мясо безопасно.

«Что касается стихийных рынков, мест нелегальной торговли, то мы ежедневно обращаемся к Национальной полиции с целью недопущения стихийных рынков, где фиксируется реализация именно мяса и рыбы без соответствующих документов», - отметил Рубан.

Он сообщил, что на прошлой неделе в пятницу было зафиксировано реализацию без соответствующих документов 200 кг рыбы на рынке «Юность», в субботу на рынке «Феофания» рыбы и мяса, также было обнаружено рядом с рынком «Дарница» продажа рыбы и мяса неизвестного происхождения.

«Поэтому ежедневно выявляются подобные случаи. Составляются протоколы об административном правонарушении, Национальной полицией принимаются меры по недопущению реализации таких продуктов на территории Киева», - отметил Рубан.

Он сообщил, что в Киеве в день фиксируется 5-10 нарушений по реализации мяса и рыбы без соответствующих документов.

Цитата

«В день фиксируется 5-10 нарушений», - сказал Рубан.

На вопрос продолжаются ли усиленные проверки из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, который привел к мору рыбы на Днепропетровщине и Николаевщине, Рубан ответил: «Да. Они сфокусированы исключительно на реализации продукции, которая быстро портится – это мясо, рыба».

Дополнение

Ранее Рубан сообщал, что в Киеве из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, который привел к мору рыбы на Днепропетровщине и Николаевщине, усилился акцент на проверке рыбы и мяса.

В Днепропетровской области, так же как и в Николаевской, зафиксирован массовый мор рыбы.

В Министерстве здравоохранения предупреждают, что из-за массового мор рыбы на Днепропетровщине и в других областях, в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС, необходимо быть крайне осторожным.