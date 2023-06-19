В Киеве в день фиксируется 5-10 нарушений по продаже мяса и рыбы на стихийных рынках

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 35125 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 78232 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 81211 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 204920 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 110172 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 107925 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 320855 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81304 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132781 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170103 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 243747 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 133332 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 88621 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 68954 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 33713 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 204834 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 246590 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 320780 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 320465 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 369705 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 35720 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 70926 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 90550 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 135211 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 71658 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Киеве в день фиксируется 5-10 нарушений по продаже мяса и рыбы на стихийных рынках

Киев • УНН

 • 1461952 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Киеве в день фиксируется 5-10 нарушений по реализации мяса и рыбы на стихийных рынках, местах нелегальной торговли. Усиленные проверки из-за подрыва Каховской ГЭС, который привел к мору рыбы на Днепропетровщине и Николаевщине, продолжаются. Об этом журналисту УНН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

В Киеве в день фиксируется 5-10 нарушений по продаже мяса и рыбы на стихийных рынках

Детали

«Проблематика по реализации рыбы и мясных продуктов на сегодня в Киеве есть, и Госпродпотребслужбой ежедневно проводится выявление такой продукции на стихийных рынках», – сказал Рубан.

По его словам, в местах официальной торговли – это агропромышленные рынки, ярмарки, супермаркеты, магазины покупать рыбу и мясо безопасно.

«Что касается стихийных рынков, мест нелегальной торговли, то мы ежедневно обращаемся к Национальной полиции с целью недопущения стихийных рынков, где фиксируется реализация именно мяса и рыбы без соответствующих документов», - отметил Рубан.

Он сообщил, что на прошлой неделе в пятницу было зафиксировано реализацию без соответствующих документов 200 кг рыбы на рынке «Юность», в субботу на рынке «Феофания» рыбы и мяса, также было обнаружено рядом с рынком «Дарница» продажа рыбы и мяса неизвестного происхождения.

«Поэтому ежедневно выявляются подобные случаи. Составляются протоколы об административном правонарушении, Национальной полицией принимаются меры по недопущению реализации таких продуктов на территории Киева», - отметил Рубан.

Он сообщил, что в Киеве в день фиксируется 5-10 нарушений по реализации мяса и рыбы без соответствующих документов.

Цитата

«В день фиксируется 5-10 нарушений», - сказал Рубан.

На вопрос продолжаются ли усиленные проверки из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, который привел к мору рыбы на Днепропетровщине и Николаевщине, Рубан ответил: «Да. Они сфокусированы исключительно на реализации продукции, которая быстро портится – это мясо, рыба».

Дополнение

Ранее Рубан сообщал, что в Киеве из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, который привел к мору рыбы на Днепропетровщине и Николаевщине, усилился акцент на проверке рыбы и мяса.

В Днепропетровской области, так же как и в Николаевской, зафиксирован массовый мор рыбы.

В Министерстве здравоохранения предупреждают, что из-за массового мор рыбы на Днепропетровщине и в других областях, в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС, необходимо быть крайне осторожным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77