У Києві на COVID-19 захворіло вже понад 460 дітей - Кличко

“Зазначу, що в столиці (на COVID-19 - ред.) хворіє багато дітей. Загалом, за весь період захворіли 464 дитини, 183 з них - тільки за останні чотири тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було всього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років. Основна причина цього - недбальство батьків”, - сказав Віталій Кличко.

Він закликав бути уважними до свого здоров’я та здоров’я своїх дітей. Зокрема, не вести і не відпускати їх у великі компанії та у місця, де можна заразитись.

Нагадаємо, у Києві найбільше випадків захворювання на COVID-19 за добу виявили у Дніпровському районі.