У Києві на будмайданчику сталась пожежа

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні о 19:45 до поліції поступило повідомлення про загорання на вул. Волошина, 32. По виклику негайно було відправлено найближчі пожено-рятувальні підрозділи. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.

"Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить вагончик, який розташований біля чотирьохповерхової недобудови", - повідомиили ДСНС.

Він повідомив, що розміри вагончика 3х5 метри. Також горіли дерев’яні відходи на даху цієї недобудови. Рятувальники віразу приступили до гасіння цієї пожежі.

О 20:18 пожежу було локалізовано, а о 20:37 ліквідовано.

На місці події були 3 одиниці пожено-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів головного управляння ДСНС у місті Києві.

Українські Національні Новини

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