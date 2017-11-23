У Києві на будмайданчику сталась пожежа

"Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить вагончик, який розташований біля чотирьохповерхової недобудови", - повідомиили ДСНС.

Він повідомив, що розміри вагончика 3х5 метри. Також горіли дерев’яні відходи на даху цієї недобудови. Рятувальники віразу приступили до гасіння цієї пожежі.

О 20:18 пожежу було локалізовано, а о 20:37 ліквідовано.

На місці події були 3 одиниці пожено-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів головного управляння ДСНС у місті Києві.