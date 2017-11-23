В Киеве на стройплощадке произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня в 19:45 в полицию поступило сообщение о возгорании на ул. Волошина, 32. По вызову немедленно было отправлено ближайшие погоню-спасательные подразделения. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
"Прибыв к месту вызова было установлено, что горит вагончик, который расположен у четырехэтажного недостройки", - сообщил А.Макушенко.
Он сообщил, что размеры вагончика 3х5 метра. Также горели деревянные отходы на крыше этой недостройки. Спасатели виразу приступили к тушению этого пожара.
В 20:18 пожар был локализован, а в 20:37 ликвидирован.
На месте происшествия были 3 единицы погоню-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в Киеве.