В Киеве на стройплощадке произошел пожар

"Прибыв к месту вызова было установлено, что горит вагончик, который расположен у четырехэтажного недостройки", - сообщил А.Макушенко.

Он сообщил, что размеры вагончика 3х5 метра. Также горели деревянные отходы на крыше этой недостройки. Спасатели виразу приступили к тушению этого пожара.

В 20:18 пожар был локализован, а в 20:37 ликвидирован.

На месте происшествия были 3 единицы погоню-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в Киеве.