У Києві на березі річки знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. До чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на березі річки по вулиці Маслівській лежить мертвий чоловік із травмою голови. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
Повідомляється, що на адресу терміново прибула слідчо-оперативна група та оглянула місце події. Також правоохоронці поспілкувалися із місцевим мешканцем, який виявив тіло невідомого під час прогулянки із собакою.
Працівники поліції вилучили речові докази – одяг потерпілого зі слідами бурого кольору - та направили для проведення експертизи.
Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин події та затримання осіб, причетних до злочину.
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