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У Києві на березі річки знайшли тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. До чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на березі річки по вулиці Маслівській лежить мертвий чоловік із травмою голови. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

Повідомляється, що на адресу терміново прибула слідчо-оперативна група та оглянула місце події. Також правоохоронці поспілкувалися із місцевим мешканцем, який виявив тіло невідомого під час прогулянки із собакою.

Працівники поліції вилучили речові докази – одяг потерпілого зі слідами бурого кольору - та направили для проведення експертизи.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин події та затримання осіб, причетних до злочину.

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