В Киеве на берегу реки нашли тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил мужчина с сообщением о том, что на берегу реки по улице Масловской лежит мертвый мужчина с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Сообщается, что на адрес срочно прибыла следственно-оперативная группа и осмотрела место происшествия. Также правоохранители пообщались с местным жителем, который обнаружил тело неизвестного во время прогулки с собакой.
Работники полиции изъяли вещественные доказательства - одежда потерпевшего со следами бурого цвета - и направили для проведения экспертизы.
Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и задержанию лиц, причастных к преступлению.
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