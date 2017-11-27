В Киеве на берегу реки нашли тело мужчины

Сообщается, что на адрес срочно прибыла следственно-оперативная группа и осмотрела место происшествия. Также правоохранители пообщались с местным жителем, который обнаружил тело неизвестного во время прогулки с собакой.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства - одежда потерпевшего со следами бурого цвета - и направили для проведения экспертизы.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и задержанию лиц, причастных к преступлению.

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