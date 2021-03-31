У Києві можуть закрити школи та зупинити транспорт: Рубан повідомив, за яких умов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Якщо у столиці впродовж найближчих днів спостерігатиметься погіршення протиепідемічних умов, зокрема щодо рівня завантаженості ліжок в медзакладах, Київ може запровадити додаткові обмеження для роботи закладів дошкільної та початкової освіти і громадського транспорту. Про це УНН повідомив заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
Цитата:
“Рішення (щодо закриття шкіл та дитсадків, зупинки громадського транспорту — ред.) приймає штаб із надзвичайних ситуацій у випадку погіршення епідемічної ситуації, виключно за показниками захворюваності. На сьогодні необхідно у середу-четвер промоніторити ситуацію, тому що це — ключові дні, за якими можна зробити висновки. Якщо не буде покращення, необхідно буде впроваджувати додаткові заходи, що вже озвучував мер, щодо посилення заходів у дитячих дошкільних закладах, школах і на транспорті. Рішення буде прийматись виключно штабом КМДА”, — сказав Рубан.
На запитання про те, за яких показників школи у Києві можуть закрити, а транспорт — зупинити, він відповів, що чітких показників немає.
“Рішення буде прийматись виключно комісією. Показники - якщо буде погіршення ситуації. А саме погіршення ситуації - це перевантаження ліжкомісць або прогнозоване перевантаження ліжкомісць, то дійсно буде таке рішення”, — додав співрозмовник УНН.
Деталі
Зі слів начальника столичного ГУ Держпродспоживслужби, на сьогодні коливання показника заповненості лікарняних ліжок у Києві — від 80% до 100%, у середньому — 85% завантаження ліжок. Це достатньо високий показник.
Рубан додав, що сьогодні на рівні уряду буде ухвалюватис рішення щодо надання додаткових ліжок Національної академії медичних наук.
Що було раніше
На початку тижня заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у Києві через погіршення епідемічної ситуації можуть закрити школи та дитячі садочки, а також розглядають варіант із зупинкою громадського транспорту.
З 20 березня по 9 квітня у Києві діють епідобмеження "червоної" карантинної зони.