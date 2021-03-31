В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: Рубан сообщил, при каких условиях

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"Решение (о закрытии школ и детсадов, остановке общественного транспорта - ред.) принимает штаб по чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения эпидемической ситуации, исключительно по показателям заболеваемости. Сегодня необходимо в среду-четверг промониторить ситуацию, потому что это - ключевые дни, по которым можно сделать выводы. Если не будет улучшения, необходимо будет внедрять дополнительные меры, что уже озвучивал мэр, по усилению мер в детских дошкольных учреждениях, школах и на транспорте. Решение будет приниматься исключительно штабом КГГА", - сказал Рубан.

На вопрос о том, при каких показателях школы в Киеве могут закрыть, а транспорт - остановить, он ответил, что четких показателей нет.

"Решение будет приниматься исключительно комиссией. Показатели - если будет ухудшение ситуации. А именно ухудшение ситуации - это перегрузка койкомест или прогнозируемая перегрузка койкомест, тогда будет такое решение", - добавил собеседник УНН.

Детали

По словам начальника столичного ГУ Госпродпотребслужбы, сегодня колебания показателя заполненности больничных коек в Киеве - от 80% до 100%, в среднем - 85% загрузки коек. Это достаточно высокий показатель.

Рубан добавил, что сегодня на уровне правительства будет приниматься решение о предоставлении дополнительных коек Национальной академии медицинских наук.

Что было ранее

В начале недели заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве из-за ухудшения еэпидситуации могут закрыть школы и детские сады, а также рассматривают вариант с остановкой общественного транспорта.

С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют эпидограничения "красной" карантинной зоны.