У Києві молодик пограбував 10-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Детективи столичної поліції затримали чоловіка за пограбування 10-річного хлопчика. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Зловмисник вирвав із рук дитини мобільний телефон і втік. Тепер йому загрожує до шести років ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.
Подія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі столиці.
10-річний хлопчик грався у дворі, де на нього зненацька наскочив незнайомець, вихопив із рук мобільний телефон і кинувся бігти. Крики дитини почули батьки хлопчика, які викликали поліцію.
Детективи районного управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили адресу, за якою переховувався зловмисник. Грабіжником виявився 30-річний мешканець столиці, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. На час слідства зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше у Києві затримали серійного обкрадача шкіл та дитсадків.