В Киеве молодчик ограбил 10-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Детективы столичной полиции задержали мужчину за ограбление 10-летнего мальчика. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Злоумышленник вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся. Теперь ему грозит до шести лет заключения”, - говорится в сообщении.
Инцидент произошел на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы.
10-летний мальчик играл во дворе, где на него неожиданно налетел незнакомец, выхватил из рук мобильный телефон и бросился бежать. Крики ребенка услышали родители мальчика, которые вызвали полицию.
Детективы районного управления полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили адрес, по которому скрывался злоумышленник. Грабителем оказался 30-летний житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. На время следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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