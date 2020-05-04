У Києві медикам, які не працюють з хворими на COVID-19, нарахують додаткові кошти – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Київ доплатить з місцевого бюджету кошти медикам, які не працюють з хворими на COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"В Україні з 1 квітня розпочалася друга хвиля медичної реформи. Тепер медичні заклади усіх рівнів фінансуються не містом, а Національною службою здоров’я, зарплату їм виплачує держава…", - сказав Кличко.
За березень сума, яку виділило місто на доплати та премії медикам 8-ої лікарні склала 10 млн 432 тис грн, а у квітні лікарня отримала значну меншу суму від НСЗУ.
"Місто надаватиме безповоротною фінансову допомогу… Я підписав відповідне розпорядження. За квітень усім медикам лікарень будуть нараховані з міського бюджету додаткові виплати, відповідно до відпрацьованого часу. Для лікарів така сума нарахувань становить 4 тисячі грн, для медсестер 3 тисячі грн, для молодшого персоналу 1 тисяча грн. Це йдеться про медиків, які не працюють з хворими на COVID-19", - розповів Кличко.
За його словами, що стосується фінансової допомоги за березень медпрацівникам, які лікують хворих на COVID-19, то медики лікарні №8 її не отримали.
"Це сталося, тому що керівник закладу не надав до департаменту охорони здоров’я інформацію про лікування хворих на COVID-19 в цій лікарні", - сказав Кличко.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу.