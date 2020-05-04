В Киеве медикам, которые не работают с больными COVID-19, начислят дополнительные средства - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Киев доплатит из местного бюджета средства медикам, которые не работают с больными COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В Украине с 1 апреля началась вторая волна медицинской реформы. Теперь медицинские учреждения всех уровней финансируются не городом, а Национальной службой здоровья, зарплату им выплачивает государство...", - сказал Кличко.
За март сумма, которую выделил город на доплаты и премии медикам 8-ой больницы составила 10 млн 432 тыс грн, а в апреле больница получила значительную меньшую сумму от НСЗУ.
"Город будет предоставлять безвозвратную финансовую помощь... Я подписал соответствующее распоряжение. За апрель всем медикам больниц будут начислены из городского бюджета дополнительные выплаты, согласно отработанному времени. Для врачей такая сумма начислений составляет 4 тысячи грн, для медсестер 3 тысячи грн, для младшего персонала 1 тысяча грн. Речь идет о медиках, которые не работают с больными COVID-19", - рассказал Кличко.
По его словам, что касается финансовой помощи за март медработникам, которые лечат больных COVID-19, то медики больницы №8 ее не получили.
"Это произошло, потому что руководитель заведения не предоставил в департамент здравоохранения информацию о лечении больных COVID-19 в этой больнице", - сказал Кличко.
Напомним, министерство здравоохранения подтвердило, что на 9 часов 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.