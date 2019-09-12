У Києві люди перекрили рух міської електрички: на місці працює поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві на Троєщині люди перекрили рух міської електрички. Про це УНН повідомили у відділі комунікації у Київській області.
“На цей момент немає інформації, що там відбуваються якісь бійки. Поліція там забезпечує правопорядок”, — розповіли у пресслужбі.
Варто додати, що раніше у соцмережах повідомляли про перекриття пасажирами руху міської електрички через незадовільну якість надання послуг.
Нагадаємо, Київ з ранку стоїть у заторах.