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У Києві люди перекрили рух міської електрички: на місці працює поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві на Троєщині люди перекрили рух міської електрички. Про це УНН повідомили у відділі комунікації у Київській області.

“На цей момент немає інформації, що там відбуваються якісь бійки. Поліція там забезпечує правопорядок”, — розповіли у пресслужбі.

Варто додати, що раніше у соцмережах повідомляли про перекриття пасажирами руху міської електрички через незадовільну якість надання послуг.

Нагадаємо, Київ з ранку стоїть у заторах.

Українські Національні Новини

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Київ

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