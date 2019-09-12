В Киеве люди перекрыли движение городской электрички: на месте работает полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве на Троещине люди перекрыли движение городской электрички. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации в Киевской области.
“На данный момент нет информации, что там происходят какие-то драки. Полиция там обеспечивает правопорядок”, — рассказали в пресс-службе.
Стоит добавить, что ранее в соцсетях сообщали о перекрытии пассажирами движения городской электрички из-за неудовлетворительного качества предоставления услуг.
Напомним, Киев с утра стоит в пробках.