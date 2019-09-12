В Киеве люди перекрыли движение городской электрички: на месте работает полиция

“На данный момент нет информации, что там происходят какие-то драки. Полиция там обеспечивает правопорядок”, — рассказали в пресс-службе.

Стоит добавить, что ранее в соцсетях сообщали о перекрытии пассажирами движения городской электрички из-за неудовлетворительного качества предоставления услуг.

Напомним, Киев с утра стоит в пробках.