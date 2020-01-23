У Києві ліквідували нелегальну букмекерську контору
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Києві ліквідували діяльність букмекерської контори, яка під виглядом випуску та реалізації лотерей надавала доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими СВ Дніпровського УП спільно з працівниками УСР ГУ НП у місті Києві припинено діяльність осіб, які організували сайт з віртуальними азартними іграми", - сказано у повідомленні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей, та створення відповідного сайту в мережі інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".
Проведеним за участю спеціаліста оглядом букмекерських веб-сайтів встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.
Під час спецоперації були проведені санкціоновані обшуки у офісному приміщенні та за місцем мешкання фігурантів, у ході яких вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.
На даний час вживаються дії направлені на встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину, а за результатами проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про пред’явлення підозри за ст. 203-2 (Зайняття ігральним бізнесом) КК України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, за останні два тижні правоохоронці ліквідували 112 нелегальних гральних закладів в Україні.