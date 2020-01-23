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У Києві ліквідували нелегальну букмекерську контору

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У Києві ліквідували діяльність букмекерської контори, яка під виглядом випуску та реалізації лотерей надавала доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

У Києві ліквідували нелегальну букмекерську контору

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими СВ Дніпровського УП спільно з працівниками УСР ГУ НП у місті Києві припинено діяльність осіб, які організували сайт з віртуальними азартними іграми", - сказано у повідомленні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей, та створення відповідного сайту в мережі інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Проведеним за участю спеціаліста оглядом букмекерських веб-сайтів встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

Під час спецоперації були проведені санкціоновані обшуки у офісному приміщенні та за місцем мешкання фігурантів, у ході яких вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.

На даний час вживаються дії направлені на встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину, а за результатами проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про пред’явлення підозри за ст. 203-2 (Зайняття ігральним бізнесом) КК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, за останні два тижні правоохоронці ліквідували 112 нелегальних гральних закладів в Україні.

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