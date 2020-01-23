В Киеве ликвидировали нелегальную букмекерскую контору
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Киеве ликвидировали деятельность букмекерской конторы, которая под видом выпуска и реализации лотерей предоставляла доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями СО Днепровского УП совместно с работниками УСР ГУ НП в городе Киеве прекращена деятельность лиц, организовавших сайт с виртуальными азартными играми", - говорится в сообщении.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей и создания соответствующего сайта в сети интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".
Проведенным с участием специалиста осмотром букмекерских сайтов установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события.
Во время спецоперации были проведены санкционированные обыски в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.
В настоящее время приняты меры, направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению, а по результатам проведения соответствующих компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о предъявлении подозрения по ст. 203-2 (Занятие игогрным бизнесом) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, за последние две недели правоохранители ликвидировали 112 нелегальных игорных заведений в Украине.