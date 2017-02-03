У Києві кожен четвертий пасажир метро є пільговиком
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві кожен четвертий пасажир метрополітену є пільговиком. Про це в ефірі "5 каналу" повідомила радник начальника КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон, передає УНН.
“У нас на сьогоднішній день в Київському метрополітені 25 категорій пільговиків. І це приблизно кожний четвертий пасажир”, — зазначила Н.Макогон.
Крім того, Н.Макогон нагадала, що від 1 квітня 2017 року безкоштовно столичним метрополітеном зможуть користуватися тільки ті пасажири, що оформлять карту киянина.
Як повідомляв УНН, на сьогодні не обговорюється питання підняття тарифів у столичному метро до 6 грн.