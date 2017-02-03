В Киеве каждый четвертый пассажир метро является льготником
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве каждый четвертый пассажир метрополитена является льготником. Об этом в эфире "5 канала" сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает УНН.
"У нас на сегодняшний день в Киевском метрополитене 25 категорий льготников. И это примерно каждый четвертый пассажир ", - отметила Н.Макогон.
Кроме того, Н.Макогон напомнила, что с 1 апреля 2017 г. бесплатно столичным метрополитеном смогут пользоваться только те пассажиры, которые оформят карту киевлянина.
Как сообщал УНН, сегодня не обсуждается вопрос повышения тарифов в столичном метро до 6 грн.