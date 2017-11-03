У Києві істотно зріс рівень захворюваності на менінгіт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві більше, ніж удвічі збільшилася кількість випадків захворювання на менінгококову інфекцію. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Як повідомила В.Гінзбург, у цьому році зареєстровано вже 27 випадків проти 10 минулорічних. Серед дітей до 17 років — 18 випадків проти 10 у 2016 році.
Також вона зауважила, що через нечітко виражену специфічну симптоматику розпізнати початок цієї смертельної недуги непросто навіть досвідченим фахівцям.
“Підступність хвороби полягає у тому, що перші симптоми подібні до симптомів ГРВІ, а летальність може настати впродовж вже 24 годин після їхньої появи”, — розповіла вона.
Як повідомляв УНН, у Львові п’ятьох дітей госпіталізували з підозрою на менінгіт.