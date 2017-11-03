В Киеве существенно вырос уровень заболеваемости менингитом

Как сообщила В.Гинзбург, в этом году зарегистрировано уже 27 случаев против 10 прошлогодних. Среди детей до 17 лет — 18 случаев против 10 в 2016 году.

Также она отметила, что из-за нечетко выраженной специфической симптоматики распознать начало этой смертельной болезни непросто даже опытным специалистам.

“Коварство болезни заключается в том, что первые симптомы подобные симптомам ОРВИ, а летальность может наступить в течение уже 24 часов после их появления”, — рассказала она.

Как сообщал УНН, во Львове пятерых детей госпитализировали с подозрением на менингит.