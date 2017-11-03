В Киеве существенно вырос уровень заболеваемости менингитом

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60928 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129292 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107486 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110029 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108161 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100990 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105726 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102694 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве существенно вырос уровень заболеваемости менингитом

В Киеве существенно вырос уровень заболеваемости менингитом

Киев  •  УНН

 • 16391 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве более чем вдвое увеличилось количество случаев заболевания менингококковой инфекцией. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщила В.Гинзбург, в этом году зарегистрировано уже 27 случаев против 10 прошлогодних. Среди детей до 17 лет — 18 случаев против 10 в 2016 году.

Также она отметила, что из-за нечетко выраженной специфической симптоматики распознать начало этой смертельной болезни непросто даже опытным специалистам.

“Коварство болезни заключается в том, что первые симптомы подобные симптомам ОРВИ, а летальность может наступить в течение уже 24 часов после их появления”, — рассказала она.

Как сообщал УНН, во Львове пятерых детей госпитализировали с подозрением на менингит.

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