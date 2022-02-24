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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві громадянам за кілька годин роздали близько 10 тисяч автоматів для спротиву Росії - Веніславський

У Києві громадянам за кілька годин роздали близько 10 тисяч автоматів для спротиву Росії - Веніславський

Київ • УНН

 • 182833 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві ввечері 24 лютого почали озброювати добровольців, які готові чинити супротив російським військам. За декілька годин членам добровольчих формувань територіальної громади роздали близько 10 тисяч автоматів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат, представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, передає УНН.

Цитата

“Я мав розмову з міністром внутрішніх справ паном Монастирським. Інформую, що у Києві лише протягом кількох останніх годин видано членам добровольчих формувань територіальної громади біля 10 тисяч автоматів. Це люди, які самоорганізувалися, які мають чітку організаційну структуру, підпорядковуються командуванню Сил тероборони”, - заявив Веніславьский.

Деталі

Веніславський наголосив, що наразі добровольцям, які готові воювати проти окупанта, видають вогнепальну зброю без тяганини. Для цього треба лише надати паспорт, дані з якого вносяться до бази даних, і людина отримує автомат, який закріплюється за цим добровольцем.

"У нас є міська тероборона, яка входить до складу ЗСУ як окремий рід військ. А є друга складова – цивільно-військова оборона, це добровольчі формування територіальних громад”, - наголосив він.

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Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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