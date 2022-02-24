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В Киеве гражданам за несколько часов раздали около 10 тысяч автоматов для сопротивления России - Вениславский

Киев • УНН

 • 182829 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве вечером 24 февраля начали вооружать добровольцев, которые готовы оказать сопротивление российским войскам. За несколько часов членам добровольческих формирований территориальной общины раздали около 10 тысяч автоматов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает УНН.

Цитата

“Я имел разговор с министром внутренних дел господином Монастырским. Информирую, что в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной общины около 10 тысяч автоматов. Это люди, которые самоорганизовались, которые имеют четкую организационную структуру, подчиняются командованию Сил тероборони”, - заявил Вениславский.

Детали

Вениславский отметил, что сейчас добровольцам, которые готовы воевать против оккупанта, выдают огнестрельное оружие без волокиты. Для этого надо лишь предоставить паспорт, данные с которого вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем.

"У нас есть городская тероборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая - гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных общин”, - подчеркнул он.

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Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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