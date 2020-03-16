У Києві грабіжники напали на будинок пенсіонерки та побили її
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві невідомі скоїли розбійний напад на помешкання пенсіонерки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Двоє невстановлених чоловіків у балаклавах проникли до приватного будинку по одній з вулиць у Дарницькому районі столиці.
Зловмисники напали на власницю будинку (жінка 1954 року народження, пенсіонерка), побили її та нанесли удар ножем в ногу.
Потім її зв’язали та вимагали гроші. Врешті грабіжникам вдалося заволодіти грошима на суму 7 тисяч гривень та мобільним телефоном потерпілої.
З награбованим вони втекли з місця скоєння злочину. Жінку госпіталізовано, у неї закрита черепно-мозкова, садна та колото-різана рана ноги.
Розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, у Києві двох чоловіків засудили до 11 років в’язниці за розбійний напад.