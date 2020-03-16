В Киеве грабители напали на дом пенсионерки и избили ее

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103748 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106392 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108351 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107061 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116431 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101628 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105900 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106763 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131667 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130497 просмотра

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В Киеве грабители напали на дом пенсионерки и избили ее

В Киеве грабители напали на дом пенсионерки и избили ее

Киев  •  УНН

 • 19454 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на жилье пенсионерки. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Двое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в частный дом по одной из улиц в Дарницком районе столицы.

Злоумышленники напали на владелицу дома (женщина 1954 года, пенсионерка), избили ее и нанесли удар ножом в ногу.

Затем ее связали и требовали деньги. В конце грабителям удалось завладеть деньгами в сумме 7 тысяч гривен и мобильным телефоном потерпевшей.

С награбленным они скрылись с места преступления. Женщина госпитализирована, у нее закрытая черепно-мозговая, ссадины и колото-резаная рана ноги.

Начато досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, в Киеве двух мужчин приговорили к 11 годам тюрьмы за разбойное нападение.

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