В Киеве грабители напали на дом пенсионерки и избили ее
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на жилье пенсионерки. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Двое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в частный дом по одной из улиц в Дарницком районе столицы.
Злоумышленники напали на владелицу дома (женщина 1954 года, пенсионерка), избили ее и нанесли удар ножом в ногу.
Затем ее связали и требовали деньги. В конце грабителям удалось завладеть деньгами в сумме 7 тысяч гривен и мобильным телефоном потерпевшей.
С награбленным они скрылись с места преступления. Женщина госпитализирована, у нее закрытая черепно-мозговая, ссадины и колото-резаная рана ноги.
Начато досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Киеве двух мужчин приговорили к 11 годам тюрьмы за разбойное нападение.