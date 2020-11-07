У Києві горів колектор теплотраси

“7 листопада о 10:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація про пожежу на вул. Сім’ї Кульженків, 14, що в Оболонському районі столиці. На місце події виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості у колекторі теплотраси горить сміття на площі 20 кв. м”, — зазначили рятувальники.

Повідомляється, що о 11:03 бійці локалізували займання, а о 11:14 — ліквідували.

До ліквідації займання було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 осіб особового складу. Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, що днями на Черкащині під час пожежі у будинку загинули 3 людини, серед них — дитина.