В Киеве горел коллектор теплотрассы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На столичной теплотрассе ликвидировали пожар в коллекторе. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
“7 ноября в 10:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о пожаре на ул. Семьи Кульженко, 14, что в Оболонском районе столицы. На место происшествия выехали спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что на открытой местности в коллекторе теплотрассы горит мусор на площади 20 кв. м”, — отметили спасатели.
Сообщается, что в 11:03 бойцы локализовали возгорание, а в 11:14 — ликвидирован.
К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава. Обстоятельства возникновения пожара выясняются. Погибших и травмированных нет.
Напомним, что на днях в Черкасской области при пожаре в доме погибли 3 человека, среди них — ребенок.