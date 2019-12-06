У Києві горить ангар на території фабрики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві на території фабрики горить металевий ангар. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
Так, 6 грудня, об 11:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території однієї із фабрик столиці по просп. Перемоги, 123.
По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в 1-поверховому металевому ангарі із загрозою розповсюдження полум'я на поруч розташовану офісну будівлю, з якої бійці вивели на безпечну відстань 40 осіб.
Так, о 12:32 вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 кв. м. Ліквідація наразі триває. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа на території дитячого садка.