В Киеве горит ангар на территории фабрики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Киеве на территории фабрики горит металлический ангар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 6 декабря, в 11:30, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одной из фабрик столицы по ул. Победы, 123.
По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого бойцы вывели на безопасное расстояние 40 человек.
Так, в 12:32 пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м. Ликвидация пока продолжается. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Киеве произошел пожар на территории детского сада.