У Києві горіло комунальне підприємство

“Пізно ввечері, в парку „Наталка“, що за адресою Оболонська набережна, 15, сталося загоряння в будівлі комунального підприємства”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, причиною пожежі став підпал.

“Зі слів місцевих жителів, раніше в гуртожитку поруч теж була пожежа. Мабуть, комусь знадобився „ласий шматок“ землі на Оболонській набережній”, — зазначається у повідомленні.