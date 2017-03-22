У Києві горіло комунальне підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві на Оболонській набережній 15 відбулася пожежа в будівлі комунального підприємства, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“Пізно ввечері, в парку „Наталка“, що за адресою Оболонська набережна, 15, сталося загоряння в будівлі комунального підприємства”, — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, причиною пожежі став підпал.
“Зі слів місцевих жителів, раніше в гуртожитку поруч теж була пожежа. Мабуть, комусь знадобився „ласий шматок“ землі на Оболонській набережній”, — зазначається у повідомленні.