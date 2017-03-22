В Киеве горело коммунальное предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве на Оболонской набережной 15 произошел пожар в здании коммунального предприятия, передает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Поздно вечером в парке "Наталка", что по адресу Оболонская набережная, 15 произошло возгорание в здании коммунального предприятия", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.
"По словам местных жителей, ранее в общежитии рядом тоже был пожар. Видимо, кому-то понадобился "лакомый кусок" земли на Оболонской набережной", - отмечается в сообщении.