У Києві горіла СТО

У суботу 7 січня о 20:07 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в одному із столичних СТО на вул.Черемшини. До служби порятунку зателефонував охоронець, який відчув запах диму.

Як зазначається, займання сталося в кімнаті для відпочинку на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі СТО. О 21:57 бійці ліквідували пожежу.

“Внаслідок займання частково пошкоджено будівлю, закопчено стіни та стелю, пошкоджено передній капот та лакофарбове покриття поряд припаркованого автомобіля ОКА”, — повідомили рятувальники.

Ймовірною причиною виникнення пожежі є порушення правил експлуатації печей, проте остаточну причину встановить слідство.

Жертв та постраждалих немає.