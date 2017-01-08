У Києві горіла СТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У столиці у суботу ввечері горіла станція технічного обслуговування. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУДСНС у місті Києві, передає УНН.
У суботу 7 січня о 20:07 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в одному із столичних СТО на вул.Черемшини. До служби порятунку зателефонував охоронець, який відчув запах диму.
Як зазначається, займання сталося в кімнаті для відпочинку на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі СТО. О 21:57 бійці ліквідували пожежу.
“Внаслідок займання частково пошкоджено будівлю, закопчено стіни та стелю, пошкоджено передній капот та лакофарбове покриття поряд припаркованого автомобіля ОКА”, — повідомили рятувальники.
Ймовірною причиною виникнення пожежі є порушення правил експлуатації печей, проте остаточну причину встановить слідство.
Жертв та постраждалих немає.