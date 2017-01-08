В Киеве горела СТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В столице в субботу вечером горела станция технического обслуживания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУГосЧС в Киеве, передает УНН.
В субботу 7 января в 20:07 спасатели получили сообщение о пожаре в одном из столичных СТО на вул.Черемшины. В службу спасения позвонил охранник, который почувствовал запах дыма.
Как отмечается, возгорание произошло в комнате для отдыха на 2-м этаже 2-этажного здания СТО. В 21:57 бойцы ликвидировали пожар.
"В результате возгорания частично повреждено здание, закопчены стены и потолок, повреждены передний капот и лакокрасочное покрытие рядом припаркованного автомобиля ОКА", - сообщили спасатели.
Вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печей, однако окончательную причину установит следствие.
Жертв и пострадавших нет.