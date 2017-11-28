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У Києві горіла школа

У Києві горіла школа

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в одній із столичних шкіл, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України у м. Києві.

"28 листопада о 05:57 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в одній із столичних шкіл на просп. Маяковського, 21Г, що у Деснянському районі, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За повідомлення рятувальників, прибувши о 06:06 до місця події, вогнеборці встановили, що загоряння виникло в підсобному приміщенні на 2 поверсі.О 06:15 пожежу на площі 4 кв. м  вдалося локалізувати, запобігши її подальшому розповсюдженню, а о 06:17 – ліквідувати.

Внаслідок пожежі пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю в приміщенні. До ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, постраждалих нема.

Як повідомляв УНН, під Києвом на Новообухівській трасі загорівся ресторан "Бакинський Бульвар".

Українські Національні Новини

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